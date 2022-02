Bonus fino a 500 euro dal Comune di Cirò Marina per le bollette luce o gas e rifiuti

La scadenza prevista, per l’invio delle domande è fissata alle ore 12:00 del 11 marzo 2022

Cirò Marina,

lunedì 14 Febbraio 2022.

La misura che presentiamo, è stata pensata dalla mia Amministrazione, -afferma il Sindaco Sergio Ferrari- sin dalla fine dello scorso anno, non appena ricevuta la somma prevista dall’art. 53 del D.L. 73/2021, per il nostro ente.

Purtroppo già si paventava, ed è realtà di questi giorni, di un sostanziale aumento dei costi per quanto concerne l’utilizzo di 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐭𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚, del 𝐠𝐚𝐬 e del costo previsto per il conferimento dei 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢.

Pertanto, di concerto con il consigliere delegato ed il supporto degli uffici, abbiamo deciso di imputare la somma disponibile a #sostegno delle #famiglie, dividendo l’intervento in ciò che potremmo definire:

𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐮𝐭𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 (𝐥𝐮𝐜𝐞 𝐨 𝐠𝐚𝐬)

𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐭𝐚𝐫𝐢 (𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢).

è possibile visionare l’𝐚𝐯𝐯𝐢𝐬𝐨 con i criteri di partecipazione ed assegnazione (𝐚𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐀), oltre che scaricare il 𝐦𝐨𝐝𝐮𝐥𝐨 (𝐚𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐁) per presentare domanda di assegnazione.

Avendone i requisiti, si potrà ottenere, un contributo compreso, tra un minimo di €. 200,00 ed un massimo di €. 500,00 per il rimborso di:

– fattura di energia elettrica o di gas metano saldata nel periodo compreso tra il 01/07/2021 ed il 28/02/2022;

– fattura Tari per gli anni 2020 o 2021;

sarà possibile presentare domanda già debitamente compilata o:

– a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune;

– inviando una pec all’indirizzo: comune.ciromarina@asmepec.it

Alla domanda, compilata e sottoscritta, devono essere allegati, pena esclusione copia documento di riconoscimento in corso di validità; copia della bolletta/fattura per cui si chiede il contributo; copia dell’attestazione ISEE 2022;

