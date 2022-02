Calcio a 5, campionato Futsal Serie D: Real Krimisa vs Atletico San Lucido 4-3

Vittoria con brivido per il Real Krimisa

Cirò Marina,

martedì 22 Febbraio 2022.

Vittoria con brivido finale per il Real Krimisa che batte di misura un coriaceo Atletico San Lucido.

Parte subito forte il Real Krimisa andando vicina alla rete al secondo ed al quarto minuto prima con Mummolo poi con De Bertolo G., la rete e solo rinviata di poco, infatti al 5° minuto Ceravolo riceve palla ed infila l’incolpevole portiere del San lucido dalla distanza. Passa appena un minuto ancora Ceravolo ruba palla e segna la rete del 2.0.

Il Real Krimisa va più volte vicino alla rete, fino al 16° quando a seguito di un veloce giro palla Bastone-Mummolo-Ceravolo con quest’ultimo che trova De Bertolo Carlo sul secondo palo e segna la rete del 3.0.

Sul 3.0 i Cirotani abbassano la guardia ed al minuto 21 arriva la prima rete del San Lucido su schema da angolo l’avanti sanlucidano si fa trovare pronto e segna di tacco.

Il secondo tempo inizia con i cirotani in avanti, già al primo minuto Bastone appoggia su Mummolo che cerca De Bertolo Giuseppe sul secondo palo che non arriva d’un soffio.

Un minuto più tardi azione fotocopia della precedente, questa volta De Bertolo G. Manda fuori a porta libera.

Ancora Mummolo ruba palla calcia di prima intenzione il portiere devia sulla traversa.

Nel momento di massima spinta cirotana e il San Lucido che accorcia le distanze, lancio lungo dalle retrovie De Bertolo arriva in ritardo e l’avanti del San lucido segna, emozioni a ripetizione in questo frangente, infatti Mummolo risponde subito, vince un contrasto si invola verso la porta e segna. Accorcia subito dopo con l’ennesimo svarione difensivo.

Partita che continua con il Real Krimisa che colleziona occasioni da rete, fino ai minuti di recupero, quando il San Lucido ha la possibilità di pareggiare la partita con un tiro libero, Gentile ipnotizza l’attaccante sanlucidano e para portando nelle casse cirotane 3 punti importantissimi che consentono al team di mister Lerose di rafforzare il secondo posto e di restare in scia alla capolista Sportiva Cariatese.

Sabato 26 febbraio alle 15.00 ancora una partita casalinga per il Real Krimisa che nella struttura “Eurogol” di località Difesa Piana affronteranno gli amici della New Futsal Umbriatico.

