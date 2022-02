Coronavirus: 3.061 casi attivi nel crotonese. 2.115 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 22 febbraio

Lo rende noto l’ufficio Sanità della Regione Calabria

La Redazione

Catanzaro,

martedì 22 Febbraio 2022.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2225014 (+11.683).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 206774 (+2.115) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5827 (71 in reparto, 8 in terapia intensiva, 5748 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22051 (21831 guariti, 220 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 11559 (130 in reparto, 11 in terapia intensiva, 11418 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 33441 (32566 guariti, 875 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3061 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3036 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 18028 (17849 guariti, 179 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14050 (100 in reparto, 8 in terapia intensiva, 13942 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 71975 (71356 guariti, 619 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 11849 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11835 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 13151 (13001 guariti, 150 deceduti).

La ASP di Cosenza comunica che “Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio”.

La ASP di Crotone comunica che “Dei 314 casi confermati in data odierna 1 soggetto è stato attribuito al setting Altro/Fuori regione”.

Bollettino 22 febbraio

