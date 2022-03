Gli aromi e le spezie di Calabria approdano e si propagano in Toscana grazie alle Aziende del Farmer’s Market di Crotone

Colori ed odori di una primavera mediterranea

La Redazione

Crotone,

venerdì 25 Marzo 2022.

Nell’aria si ode ancora l’eco della salvia che si amalgama con quello dell’alloro, del rosmarino, del timo, dell’origano e della maggiorana.

Filari di fichi d’india e di ulivi disegnano una terra antica, bagnata dal sole e attraversata dalle grandi vestigia della Magna Grecia, dove il respiro di diversi popoli raccontano una lunga storia.

Lo spettacolo si snoda viaggiando lungo la ss.107, in C.da Bresimato, dove ha sede l’Azienda Agricola di Maria Livadoti, targata MagnAmore ed una delle aziende di punta del Farmer’s Market di Crotone.

Da alcuni mesi, i profumi della nostra terra si stanno propagando nell’aretino proprio grazie all’Azienda Livadoti che ha iniziato a sperimentare la coltivazione delle piante officinali, puntualmente fornite a “La Collina Toscana”.

Parte del programma di MagnAmore e del Farmer’s Market di Crotone, in particolare, infatti, è incentrato proprio sulla divulgazione e sulla presentazione della Provincia Pitagorica attraverso i suoi sapori ed i suoi odori.

Insomma i profumi di Calabria che si propagano nel resto d’Italia e d’Europa (l’Azienda Barberio distribuisce origano in Germania ed in Svizzera) in una vera e propria festa per il gusto e per l’olfatto.

Partono da Bresimato, i piatti di rinomati ristoranti toscani, un villaggio di poche anime, dove la vita scorre semplicemente e dove si gode il fresco profumo delle piante aromatiche in fiore. La campagna con la sua semplicità, l’essenza delle piccole grandi cose come raccogliere, in grandi cassoni, lo sfalcio della salvia, del timo, della maggiorana, dell’origano, del rosmarino e dell’alloro in un’allegra fusione di odori inebrianti. Veri e propri tesori di grande interesse da conoscere, amare, vivere in una Terra di emozioni forti ed intense.

Insomma come diffondere i profumi del Mediterraneo in un viaggio tra le erbe aromatiche nella campagna crotonese dove le piante crescono rigogliose sotto i caldi raggi del sole.

Iniziando da Bresimato dove anche ad occhi chiusi, i profumi dipingono un paesaggio olfattivo inconfondibile, fatto di tante erbe aromatiche, veri e propri tesori in cucina.

Sì!!! Proprio da Bresimato dove l’aria profuma di buono!!!!

© RIPRODUZIONE RISERVATA