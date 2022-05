Il presidente Zurlo e tutti membri Confagricoltura Crotone augurano buon lavoro ai neo eletti Consorzio vino Doc Cirò e Melissa

Il Presidente avv. Diego Zurlo e tutti i membri di Confagricoltura Crotone augurano un buon lavoro ai neo eletti per il prossimo triennio 2022/2025 del CDA del Consorzio di Tutela Vini D.O.C. Ciro’ e Melissa, al Presidente Raffaele Librandi e a tutti i componenti, in particolare al Vice Presidente di Confagricoltura Salvatore Caparra, ai soci Paolo Ippolito, Massimiliano Capoano, Domenico Spataro e Carlo Siciliani.

Siamo fiduciosi che nel nuovo triennio potranno essere incisivi per la tutela e valorizzazione di un settore rappresentativo per tutto il comprensorio e di rilevanza per tutta l’economia provinciale e non solo.