Melanoma: cos’è e come riconoscerlo

È uno dei tumori della pelle meno diffusi, ma anche uno dei più pericolosi; stiamo parlando del melanoma, neoplasia maligna che origina dai nei ed è visibile a occhio nudo

In realtà , il melanoma non attacca solo la cute; esistono infatti forme più rare che colpiscono le mucose, principalmente di naso, bocca, vagina e ano, e gli occhi: nel primo caso si parlerà di melanoma mucosale, nel secondo di melanoma intraoculare.

Secondo i ricercatori, la formazione di questo pericoloso tumore è favorita dall’esposizione ai raggi UV emessi non solo dal sole, ma anche dalle lampade abbronzanti. L’azione dei raggi ultravioletti modificherebbe infatti il DNA di alcune cellule superficiali dell’epidermide, i melanociti, preposti alla produzione di melanina.

In condizioni normali, i melanociti, grazie alla produzione di melanina, filtrano i raggi solari e proteggono dagli effetti nocivi. È grazie a questo meccanismo di difesa che, quando ci si espone per lungo tempo al sole, la pelle si scurisce. In alcuni casi possono inoltre creare piccoli agglomerati scuri, ossia i classici nei.

Segni e sintomi del melanoma

I segni e i sintomi del melanoma variano a seconda della sede colpita.

Il melanoma intraoculare risulta spesso asintomatico nelle fasi iniziali della malattia e mostra i primi sintomi solo quando raggiunge uno stadio avanzato; tra questi vi sono:

offuscamento o perdita della vista;

macchia scura nell’iride;

modifica della forma della pupilla;

macchie scure e lampi luminosi nel campo visivo del malato.

I sintomi più comuni dei melanomi mucosali, anch’essi riscontrabili quando la malattia raggiunge uno stadio avanzato, variano a seconda della sede in cui si sviluppa il tumore. Quando colpisce la mucosa nasale, si possono avere sanguinamento e noduli, mentre in caso di melanoma localizzato nella vulva o nell’ano si potranno presentare perdita di peso, sanguinamento e dolore durante la defecazione. Comune, inoltre, la comparsa di macchie scure nella zona colpita.

Il melanoma cutaneo, la forma più diffusa tra le tre, presenta una sintomatologia riconoscibile a occhio nudo, la quale facilita una precoce identificazione del problema e permette di sottoporsi rapidamente a tutti gli accertamenti necessari per evidenziare precocemente la presenza del tumore.

Il sintomo più comune riguarda la modifica di un neo già presente sulla cute o la comparsa di una nuova macchia scura.

Melanoma cutaneo: quando consultare il medico

È molto importante tenere sempre sotto controllo la forma e la dimensione dei nei, i quali, in condizioni normali, presentano una forma e dei margini regolari, e non hanno dimensioni superiori ai 6mm.

I fattori a cui prestare attenzione al fine di ottenere una diagnosi tempestiva, fondamentale per curare questo tipo di tumore, possono essere riassunti con la sigla ABCDE, la quale indica:

Asimmetria;

Bordi irregolari;

Colore sfumato;

Dimensioni , compreso lo spessore;

, compreso lo spessore; Evoluzione, intesa come rapido cambiamento delle caratteristiche del neo.

Altri fattori che devono spingere a contattare subito il proprio medico curante sono dolore, prurito e sanguinamento.

