Martedì 11 ottobre, alle ore 11:30, a Cirò Marina, il Lions Club Cirò Krimisa ha riaperto le porte della Biblioteca angolo Lions ai tanti lettori, grandi e piccini, che hanno riportato nei locali siti in via Libertà, gioia e vitalità, dopo la chiusura forzata dettata dall’andamento pandemico degli ultimi anni.

Il presidente del club, la prof.ssa Filomena Zungri, ha dapprima presentato brevemente, ad una platea attenta ed interessata il Lions clubs International, la più grande organizzazione di club di servizio al mondo, con oltre un milione e 400 mila persone che offrono il loro servizio alla comunità. Impegnati nel campo della vista, dell’ambiente, della lotta alla fame, del diabete, e di tanti altri bisogni umanitari, tra i quali anche la diffusione della cultura e l’amore per la lettura, dieci anni fa, nel 2013, i Lions di Cirò Marina, hanno fondato una Biblioteca, per accogliere tutti i lettori del territorio, grandi e piccini, e offrire loro un angolo di serenità. Con più di 3000 libri, comprati con svariate attività mirate alla raccolta di fondi, questo spazio comune è stato completato con l’allestimento di una sala di Cineforum. Il mercoledì e il venerdì dalle ore 16:30 alle ore 18:30, nelle sale adibite alla lettura ed al prestito libri, i volontari, non solo soci, accolgono chiunque voglia venire in biblioteca a leggere, a sfogliare o a prendersi un libro per continuarne la lettura a casa, mentre la sala del Cineforum è a disposizione delle classi di tutte le scuole di ogni ordine e grado, su prenotazione, in orario scolastico naturalmente.

Dopo i ringraziamenti all’amministrazione comunale nella persona del Sindaco Sergio Ferrari e dell’assessore alla cultura, Virginia Marasco per il supporto, e i saluti alle delegazioni degli studenti in rappresentanza delle scuole di ogni ordine e grado che hanno preso parte all’evento, l’IC “Casopero”, l’IC “Filottete”, l’IIS “Gangale”, con le docenti accompagnatrici Barbara Turano, Loredana Riganello, Viviana Cersosimo, Caterina Chimenti, Carmela Scala e Alessandra Lucà, il Presidente ha rivolto un caloroso ringraziamento alle Dirigenti scolastiche, prof.sse Serafina Rita Anania, Graziella Spinali e Maria Rosaria Longo, che hanno, come sempre, accolto l’invito e partecipato all’evento, con entusiasmo.

Sono seguiti momenti densi di emozione, dedicati alla lettura, aperti dal piccolo Gabriele Palmieri che ha recitato i versi contro la guerra di Gianni Rodari, ed a seguire dagli alunni Cataldo Ruggero, Salvatore De Bartolo e Martina Tavernese, e dalle socie Lions Vincenza Alessio, Mariolina De Franco, Orsola Siciliani. Tra i lettori anche la prof.ssa Mariella Damiani, scrittrice talentuosa, accompagnata dalla prof.ssa Teresa Pellizzi che sta organizzando un progetto che coinvolgerà le scuole e interesserà proprio il Cineforum.

La conclusione dell’evento è stata affidata alla maestrìa del bravissimo attore Nicodemo Iacovino, che ha emozionato e coinvolto i partecipanti con la lettura “In piedi signori davanti a una donna”, introducendo un tema importante, le donne e la libertà, che impone una riflessione in un momento storico decisivo: le ospiti presenti hanno manifestato il loro supporto alle donne iraniane con il taglio di una ciocca di capelli, ricordando Masha Amini e tutte le altre giovani vite spezzate a causa dei diritti negati.







Durante la mattinata è stato avviato il “Libro sospeso”, grazie anche alla collaborazione del Leo Club Cirò krimisa e dell’associazione culturale Frammenti. Un service che si svilupperà durante l’intero anno sociale, con la collaborazione di altri club del Distretto 108 YA, tra i quali il Lions Club di Squillace Cassiodoro, e che verrà portato nelle scuole: una postazione in cui chiunque potrà lasciare dei libri per chi non ha la possibilità di comprarli ma vorrebbe leggerli.

I soci del comitato, tra i quali Mario Patanisi, Antonio Gallella, Antonio Vitetti, Sante Guzzo, Giulia Pugliese e Caterina Pugliese, anche presidente del service, hanno poi accompagnato i giovani ospiti in un angolo allestito con bibite e dolciumi. Il programma prevede l’allestimento di un calendario con diversi incontri, suddivisi per fasce di età, e con la visione di un film a tema sul quale confrontarsi. Per crescere ed imparare insieme. We serve.