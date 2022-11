ADVERTISEMENT

Agrotecnico, di professione commerciante e libero professionista, è nativo di Isola Capo Rizzuto ha 51 anni ed è alla sua prima esperienza istituzionale e politica. Per prossimi due anni farà parte della squadra di Governo del Sindaco Maria Grazia Vittimberga e avrà il compito di curare le seguenti deleghe: Commercio, Attivita’ Produttive , Fiere E Mercati, Tutela Del Mare Tutela Del Suolo, Tutela Della Costa , Caccia E Pesca.

“Ringrazio il Sindaco per la fiducia e la stima che ha esternato nei miei confronti affidandomi un ruolo così importante e delicato – afferma Loprete – allo stesso modo ringrazio anche il mio capogruppo Raffaele Gareri”. “So già che mi aspetta un duro lavoro – continua il neo Assessore – perché fino adesso l’Amministrazione ha lavorato in maniera egregia e dall’esterno li ho sempre apprezzati per la voglia di cambiamento che hanno portato, per questo sono ancora più onorato di far parte di questa squadra e spero di ripagare pienamente la fiducia datami”. “Per il futuro – conclude – mi aspetto massima collaborazione da parte di tutti i cittadini, opposizione compresa, perché stiamo vivendo un periodo particolare ed ora non possiamo permetterci passi falsi o critiche senza senso: Isola Capo Rizzuto ha bisogno di rialzare la testa, il percorso intrapreso è quello giusto ma la strada è ancora lunga. Io ci sono e sono pronto a dare il mio contributo”.