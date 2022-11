Share on Twitter

Anche in Fiera Cavalli Verona, scenario di eccellenza internazionale.

A inaugurare quest’anno la fiera, il ministro all’Agricoltura e alla sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. In visita anche il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Il comparto allevatoriale è sempre protagonista assoluto grazie a 2.400 cavalli di 60 razze internazionali che hanno messo in mostra la biodiversità italiana e straniera, con l’aiuto di 35 associazioni. Ed è proprio in questo ambito che l’allevamento Mauro, conferma per la 5° volta consecutiva il titolo di Campione d’Italia.







Quest’anno il prestigioso riconoscimento è andato a Arkadya campionessa Nazionale Foal femmine, già campionessa del PRA sud Italia, nata nell’allevamento Mauro, figlia dello Stallone Arkornet (stallone di proprietà della famiglia Mauro) x Diamant de Semilly.

Inoltre, sempre quest’anno, l’allevamento Mauro, con una puledra di 3 anni, Casskana, conquistano una prestigiosa 8° posizione nella Classifica Finale Assoluto in Obbedienza.