177404967

Il presente avviso pubblico finalizzato al reclutamento delle seguenti figure specialistiche:

• n. 3 Educatori

• n. 2 Educatori esperti per l’Autismo

per il conferimento di incarico di prestazione occasionale finalizzata all’integrazione scolastica

degli alunni con disabilità (art.3 L. 104/92) frequentanti questa Istituzione Scolastica

Requisiti per la partecipazione alla selezione

Sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

• Titolo di studio richiesto oppure titolo di studio equipollente di cui al D.M.S del 27 luglio

2000;

• Età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il

collocamento a riposo;

• Cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea;

• Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

• Possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica;

• Conoscenza della lingua italiana;

• Non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso;

• Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego;

• Non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;

• Non aver ricevuto, nel corso della propria attività, più di due contestazioni attinenti a scarsa

ed inadeguata capacità professionale e/o relazionale o mancato rispetto degli orari assegnati;

• Idoneità fisica tenuto conto delle norme di tutela di cui all’art. 22 della Legge 104/92

(quest’Istituto si riserva la facoltà dell’accertamento del requisito mediante richiesta di

certificazione sanitaria per i candidati che si collocheranno in posizione utile per

l’assegnazione dell’incarico).

La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante, la presentazione della

dichiarazione sostitutiva priva dell’allegato documento d’identità costituiscono motivo di

esclusione dalla selezione.

Il Dirigente Scolastico si riserva di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei

requisiti dichiarati dagli stessi candidati; la non veridicità di quanto sottoscritto comporterà

l’immediata ed automatica esclusione dalla graduatoria







Titoli di accesso

Per partecipare alla selezione per il profilo di Educatore è richiesto uno dei seguenti titoli (si

valuta un solo titolo sulla base del punteggio dell’allegato B):



Laurea in Scienze della Formazione Primaria

Laurea vecchio ordinamento in Pedagogia, Psicologia o Sociologia



Lauree triennali della classe:

L19 Scienze dell’Educazione e della Formazione

L24 Scienze e Tecniche Psicologiche

L39 Servizio Sociale

L40 Sociologia



Lauree specialistiche della classe:

65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua

87/S Scienze pedagogiche

56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formative

65/S Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua

58/S Psicologia

57/S Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali

89/S Sociologia



Lauree Magistrali della classe:

LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua

LM-85 Scienze pedagogiche

LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educative

LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education

LM-51 Psicologia

LM-55 Scienze cognitive

LM-87 Servizio Sociale e Politiche Sociali

LM-88 Sociologia e Ricerca Sociale