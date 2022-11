Parte subito forte il Real Krimisa infatti non passa nemmeno un minuto che la squadra cirotana va prima vicinissimo alla rete con una bella azione a girare tiro di Mummolo dalla distanza, sulla ribattuta del portiere si avventa De Bertolo Carlo ma viene anticipato di un niente, il morelli prova a rispondere ma perde palla, Ceravolo per Mummolo che va via sulla sinistra accentra subito trovando Ceravolo che insacca la rete dell’uno a zero. Un minuto più tardi azione fotocopia del 1-0 con Ceravolo che ruba palla appoggia per Mummolo che va via sulla sinistra accentra subito trovando ancora Ceravolo che insacca, 2-0 per il Real Krimisa . Ancora Mummolo due minuti più tardi se ne va, allarga su De Bertolo Carlo che di prima trova Mummolo centralmente per la rete del 3-0. Real Krimisa continua a spingere sull’acceleratore ed è ancora pericoloso con Ceravolo che dalla distanza calcia forte ma trova preparato il portiere di casa che devia sulla traversa. Al minuto n° 8 arriva la rete del 4-0 con bastone che cerca Filippelli sul secondo palo Martino nel disperato tentativo di anticipare deposita la palla alle spalle del proprio portiere. Dopo il 4-0 il Real Krimisa prova a rifiatare lasciando al Morelli il possesso palla e provando con ripartenze veloci a creare altri pericoli alla porta di casa ma, dopo 15 minuti di possesso palla sterile arriva la rete del Morelli con Guagliano che anticipa Ceravolo e segna la rete dell’1 a 4 che riapre la partita. Cinque minuti appena è ancora Guagliano che approfitta di una ribattuta e segna la rete del 2-4. Il Real Krimisa è un pò scosso dall’uno-due infatti al 29° arriva la terza rete del Morelli con Reda che approfitta di un rimpallo per segnare la rete del 3-4. Arriva cosi il termine del primo tempo e mister Surace si fa sentire, infatti il Real Krimisa entra in campo con piglio diverso da come ne è uscito, sono bastati infatti solo 30 secondi per andare vicino alla quinta rete con Mummolo che trova Ceravolo solo ma la sua conclusione viene deviata in angolo dal portiere.







