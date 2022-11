ADVERTISEMENT

E’ la terza volta che siamo stati selezionati per partecipare a questo importante concorso nazionale. E’ per noi Krimisini un vanto e un onore aver partecipare a questo scambio culturale tra realtà e comunità profondamente diverse ma vicine e accomunate dalla passione per il teatro . Il teatro come luogo di divulgazione di usi e costumi e di visione della vita . Il confronto tra modi di vivere della nostra comunità del sud con la comunità bolzanese quasi europea , è notevole. Per noi che proveniamo da un’area disagiata arrivare qui e scoprire questa realtà così ben organizzata e attenta alle esigenze dei cittadini , ci fa crescere con idee ed esempi da attuare . Noi Krimisa , , sempre apprezzati per la cordialità e disponibilità , abbiamo riscosso un gradevolissimo successo . La commedia è stata lodata ed apprezzata del numeroso pubblico di Laives . Gli attori tutti (Piero Sculco, Francesca Stasi, Massimo Mancino, Isabella Stasi , Tiziana Arcuri , Stefania Marinaro, Salvatore Terminelli e Giovanni Malena questa volta anche nelle vesti di attore, Massimo Mancuso e Milena ferraro come addetti alla scenografia e alle scene) sono stati a lungo applauditi riscuotendo apprezzamenti positivi sia per la recitazione sia per il tema dello spettacolo. E’ da 40 anni che la Compagnia Krimisa porta la cultura del nostro sud e di Cirò Marina in giro per l’Italia con determinazione e costanza e con la certezza che il confronto produce e porta un arricchimento culturale e sociale. La Krimisa porta a casa una entusiasmante esperienza che ci auguriamo di condividere con il nostro pubblico.