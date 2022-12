Dopo l’evento della colletta alimentare che ha visto coinvolti i soci del club, un altro appuntamento per l’area fame, quello del 18 dicembre con il service aggiungi un posto a tavola, è stato realizzato in concomitanza con la tradizionale Festa degli Auguri, che i Lions celebrano da quasi tre decenni, con un offertorio solidale, affinché si possa aiutare a trascorrere un giorno diverso chi ne ha più bisogno.

Il 18 dicembre, alle ore 11,00 a Cirò Marina presso la Parrocchia di Sant’Antonio con l’ascolto della Santa Messa, officiata dal parroco, padre Peppe Pane, ha avuto inizio la Cerimonia degli Auguri del Lions Club Cirò Krimisa. Una Messa che i Lions chiamano la loro Messa di Natale, sia perché ormai è da anni che si tramanda e sia perché fin dalla prima lettura, sono protagonisti della celebrazione che si conclude con i cesti dell’Offertorio, vero tripudio d’amore e di solidarietà.

Quest’anno l’evento della Festa degli Auguri ha visto due novità: la prima partecipazione alla S. Messa dei CUB, il Club dei Cuccioli Lions, costituito quest’anno, il primo nel Distretto108YA. I Cuccioli con grande compostezza, all’Offertorio, hanno donato i loro giocattoli, con l’auspicio che a tutti i bambini del Mondo non sia mai negato il diritto al Gioco. La seconda novità è la realizzazione del service: “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”, iniziativa partita il 15 dicembre con la donazione ai meno abbienti di borse colme di alimenti e tanto altro, per finire poi il 21 dicembre presso la Biblioteca Comunale, Angolo Lions, con l’arrivo di Babbo Natale che regalerà momenti di gioia, con Selfie e giocattoli, ai più piccini.

La conviviale della Festa degli Auguri si è svolta presso il ristorante “Conte di Melissa” a Torre Melissa. Presenti il Delegato del governatore, dott. Antonio Gallella, la coordinatrice Calabria GST, dott.ssa Maria Teresa Bua, la presidente AIDO, Marisa De Vincenzo, per il Lions Club Rossano Sybaris, il dott. Giandomenico Pirillo e poi officer distrettuali, circoscrizionali e di club.

La presidente del club, prof.ssa Filomena Zungri, emozionatissima, dopo un breve discorso che ha aperto la conviviale, ha auspicato un Natale di Pace, Serenità, Solidarietà e Amore per tutti.

Un caloroso ringraziamento va alla famiglia Lamanna, del Ristorante “Conte di Melissa”, che con il suo garbo, la sua accoglienza, le sue prelibatezze e l’aria natalizia che aveva creato attorno, il camino acceso, l’albero/presepe veramente unico, le lucine e gli addobbi vari, ha reso la Festa degli Auguri Lions un giorno speciale, in piena armonia e amicizia, riscaldato dall’ottimo vino Ippolito.

La maratona natalizia dei Lions continuerà anche dopo Natale, con la commedia di Cataldo Amoruso “Cose e l’atu munnu”, patrocinata dal Comune di Cirò Marina, che si terrà al teatro Alikia alle ore 18:30. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza. In tale occasione i Lions renderanno omaggio al maestro Amoruso con un riconoscimento alla carriera.

Mariolina De Franco







