Un momento dell’esibizione dei alunni di Scuola Primaria

Dopo i due anni di emergenza sanitaria causata dal Covid 19, che hanno limitato e in alcuni casi fermato del tutto le attività didattiche (in presenza) nelle scuole, anche a Torretta si riassaporano le festività natalizie grazie ad iniziative che coinvolgono in prima persona le scuole locali.

Come nel caso del Progetto “Natale Insieme” a cura degli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Crucoli, nell’ambito del quale si sono esibiti in un Concerto di Natale presso la Parrocchia Madre della Chiesa di Torretta, mercoledì 21 dicembre scorso.

Alla presenza della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Sara Giulia Aiello, del Parroco Don Franco Lonetti, e naturalmente di molti genitori, l’insegnante Adriana De Marco Vincenzo, referente del progetto organizzato in collaborazione con tutte le colleghe della Scuola Primaria, ha presentato ad una ad una le esibizioni dei piccoli alunni che sostanzialmente – ha spiegato – hanno “cantato la pace”.

da sinistra, Don Franco Lonetti, la Dirigente Aiello e l’insegnante De Marco

Ma prima di tutto i ragazzi delle due classi quinte hanno recitato alcune poesie tra le quali, non poteva mancare, una firmata dal compianto concittadino Prof. Giuseppe Barberio, ex Dirigente Scolastico anche dell’I.C. Crucoli.







“Dopo questi due anni di pandemia – ha detto la De Marco – oggi attraverso addobbi, giochi di luci, presepe, respiriamo di nuovo il clima magico che il Santo Natale trasmette. E sono proprio i bambini per primi a trasmettere un messaggio d’amore e di pace, attraverso la magia dei canti, della musica e delle parole, augurando a tutti Buon Natale.”

D’altronde, aggiunge l’insegnante, oggi molto spesso ci lasciamo travolgere dalla frenesia della quotidianità, dai propri egoismi, e chiudiamo gli occhi su quello che ci circonda: “I nostri canti sono un invito alla pace, a quella pace che dobbiamo coltivare fin da piccoli come un bene immenso che si conquista giorno dopo giorno, con piccoli gesti, con un sorriso, una mano tesa, in un momento di bisogno, superando i propri egoismi.”

Quindi, nell’introdurre le varie esibizioni, l’augurio comune dei piccoli alunni affinché i loro messaggi pacifisti “sfreccino come frecce colorate nel cielo di tutto il mondo e soprattutto tocchino il cuore di tutti.”

La vendita dei lavoretti natalizi da parte degli alunni delle scuole medie

Concludendo, va detto che, proprio in occasione della manifestazione di mercoledì scorso non è mancata la partecipazione degli alunni delle Scuole Medie cittadine che hanno dato il loro contributo con una vendita di sfere natalizie e lavoretti realizzati sotto la guida della professoressa Daniela Martino. Il ricavato è stato dato in beneficenza alla parrocchia S.Maria Madre della Chiesa di Torretta di Crucoli.