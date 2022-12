Ha partecipato ad una lezione sulle energie rinnovabili e l’inquinamento atmosferico, volta a sensibilizzare gli studenti di scuole elementari e medie su tematiche quanto più attuali.

Quante sono le fonti rinnovabili? Da dove provengono? Come si possono trasformare in energia? Sono solo alcune delle domande alle quali “Il Sole in Classe”, con un approccio ludico-didattico, ha l’ambizione di voler rispondere nei 60 minuti di “lezione” attraverso la proiezione di un cartone animato, di slide e video.

Sono oltre 376.000 i bambini e ragazzi delle scuole italiane che hanno assistito a Il Sole In Classe fino ad oggi.

A presentare il progetto ai ragazzi delle classi 2C – 2D, è stato Francesco Salice, Ambasciatore di ANTER . La lezione che si è svolta alla presenza delle insegnanti Maria Teresa Fico ed Anna Miletta, è stata fortemente voluta dalla Dirigente Dottoressa Antonietta Ferrazzo per ampliare l’offerta formativa che l’IC “ Moro Lamanna ” offre ai suoi studenti. I ragazzi hanno partecipato attivamente alla lezione mostrando interesse per la tematica ambientale .

Con il supporto degli insegnanti, gli alunni potranno poi realizzare elaborati sul tema delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale. In questo modo, le classi potranno partecipare agli ANTER Green Awards. Da anni, infatti, ANTER premia gli istituti che concorrono proponenhdo elaborati relativi all’ambiente. I vincitori si vedranno attribuire dall’associazione, mediante il supporto di aziende sponsor, fantastici premi. Maggiori informazioni su HYPERLINK “https://anteritalia.org/eventi/green-awards/” https://anteritalia.org/eventi/green-awards/







ADVERTISEMENT