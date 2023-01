Primo evento per la provincia di Crotone, direttamente dalla “Scuola potatura olivo” diretta da Giorgio Pannelli, un corso base di Potatura dell’olivo da terra e Gestione dell’Oliveto, che si terrà a Cirò Marina nei giorni 28 – 29 gen prossimi. Un corso teorico e pratico rivolto all’hobbista che intende gestire gli olivi, capire come trattarli, a chi affidarli ma anche al professionista esperto che desidera aggiornarsi sulle tecniche moderne e approfondire le sue conoscenze “sull’Albero-Olivo”. Si ripasseranno i suoi principali aspetti anatomici e fisiologici per capire quali integrazioni sono convenienti per mantenere sano il nostro territorio preservandolo dalle avversità e rispettandone la biodiversità. Verrà posta particolare attenzione sugli strumenti da utilizzare per la potatura, la sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’uso dei dispositivi da utilizzare durante la potatura. Verranno potate piante di ogni età (anche grandi secolari del Sud) e tipologia stando attenti a zone vegetative e produttive. Particolare attenzione verrà posta alle varietà locali, alle problematiche dovute al riscaldamento globale e al ruolo fondamentale del Potatore Certificato. Al termine del corso verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione valido per l’iter formativo di “Potatore Certificato della Scuola Potatura Olivo”.







ADVERTISEMENT