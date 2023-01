Saranno 5 gli artisti protagonisti nella finale del Gran Premio Manente “OFF” di scena il 22 Gennaio 2023 al Teatro Filottete di Cirò. Saliranno sul palco dell’ambito festival giovani proveniente da tutta la Regione e che rappresentano uno spaccato della buona musica che nasce in Calabria. 5 artisti esordienti della nostra terra e dai generi musicali anche molto diversi tra loro.

Ma conosciamoli meglio:

ZABATTA STAILA e SOLFAMI’ da Cosenza: Usano il dialetto cosentino e lo mischiano al rap raccontando gli usi, i costumi, le vicende e i luoghi comuni dei Cosentini, dei Calabresi in genere e non solo. La loro formula è il sarcasmo, l’ironia pungente a tratti surreale, la ricerca assidua di terminologie e parole a tutti note ma da pochi usate, la valorizzazione della tradizione popolare, riveduta e corretta in chiave moderna. Usano il giusto connubio tra video e audio, dando “uno stampo” riconoscibilissimo ad ogni lavoro. Hanno avuto la fortuna di diventare virali sul web impazzando letteralmente sui social. Dietro le loro maschere, c’è un’equipe di professionisti che si occupa di produzione audio/video e spettacolo da diversi anni. Hanno scelto di rimanere nell’anonimato (almeno a livello mediatico) perché credono che siano i personaggi a dover esistere: chiunque si rispecchi nel loro messaggio puo’essere Zabatta Staila.

BOONEKAMP giovani dell’entroterra catanzarese: sono un amarissimo trio montano (Nat Vescio: voce – Saverio Marasco: chitarra – Giovanni Astorino: batteria) che suona un po’ noise, un po’ hardcore ed un po’ alternativo come chiunque altro. Formatisi all’inizio del 2022, a giugno hanno registrato – rigorosamente in presa diretta – il loro primo EP “Viaggio Premio” (Prod. By Daniele Adolfo Venti – I Gattini di Salem/Harry Fotter), in uscita il 30 settembre per Semplicemente Dischi. Suoni distorti, incubo dei soundcheck, ritmi potentissimi. Un rumoroso pacchetto di canzoni brevissime e biografie ancor più brevi.

ALGIERI da Corigliano-Rossano: Antonio Algieri, in arte ”Algieri”, polistrumentista e cantante, appassionato di musica sin dalla nascita, si fa notare, per la prima volta in pubblico, nel 2012, durante una festa liceale insieme ad altri amici. Col tempo matura molto sotto il profilo artistico e, dopo qualche anno approccia alla scrittura e composizione di brani. Dal 2014 avviene la collaborazione con la Roka Produzioni, etichetta discografica calabrese, con la quale produce il suo primo EP dal titolo omonimo. Il 10 Aprile 2020, apre un nuovo capitolo della sua carriera pubblicando il singolo La mia terapia, brano che certifica la sua voglia di cimentarsi nello sperimentare nuove strade sonore. Il 25 Settembre esce Ricordati di te, secondo capitolo della sua svolta artistica.







NIHA da Oppido Mamertina (RC): Niha canta le sue storie, racconti di una ragazza di 19 anni, che parlano di insicurezze dell’amore relativo alla sua età, storie d’amore e di mare, del buio della notte e della luce delle stelle.

Niha, è la parte artistica di Sonia, bambina che dall’età di otto anni comincia a esibirsi con la sua voce, già un po’ adulta, in concorsi e palchi in giro per l’Italia, dove stupisce le giurie e il pubblico con le sue esibizioni che fanno dimenticare proprio la sua giovane età. Sonia vuole crescere musicalmente e comincia a studiare musica e canto, inseguendo il suo sogno molto spesso da sola, chiusa nella sua camera a cercare il “suo modo” di raccontare storie. Inizia pian piano a scrivere le prime canzoni, facendole ascoltare in primis agli amici: Niha compone sia la parte musicale che testuale dei brani, che prendono forma durante gli spostamenti tra il mare della Calabria e il traffico di Roma.

SUONI LONTANI da Fagnano Castello (CS) – Suoni lontani nasce nel 2017 da un gruppo di amici animati da una grande passione per la musica popolare, facendola in maniera interamente live con l’intento di regalare allegria e spensieratezza a chi ascolta. Il quintetto è formato dalla voce e fisarmonica di Sandro Giovane, la chitarra di Luca Perrone, organetto e strumenti tradizionali di Vincenzo Pio Serra, la batteria di Giuseppe Sagulo e il basso elettrico di Francesco Valente.

L’attuale formazione in questi anni si esibisce in tantissime piazze e nelle feste a carattere popolare proponendo brani già noti e brani inediti sempre con il proprio e personale stile, trattando tematiche e canti della nostra Calabria.

Chiamata a condurre la serata che andrà in onda successivamente in prima serata sul canale 10 di Video Calabria è Sarah Memmola “voce” nota al grande pubblico grazie alle sue tante partecipazioni televisive Nazionali ed Internazionali.

Il Gran Premio Manente “off” è realizzato dall’Associazione Cult, Calabria Sona, Marasco Comunicazione in collaborazione con il Comune di Cirò, Video Calabria, il Nuovo Imaie e la Rete Italiana World Music.