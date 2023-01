Nella giornata di ieri infatti un centinaio di ragazze e ragazzi frequentanti l’ultimo anno dell’Istituto Lucifero – Ciliberto di Crotone hanno partecipato alla nona edizione della fiera dell’università e della professioni Orienta Calabria organizzata da Aster Calabria e che si è svolta a Rende presso un locale dell’Università della Calabria.

Entusiasmo tangibile e contagioso degli studenti crotonesi che non hanno saltato un stand, ma anzi si sono avvicinati con curiosità e avidità per conoscere le offerte proposte sia per quanto concerne la prosecuzione degli studi sia per quello che riguarda invece la professione nelle forze armate, ma anche per il servizio civile. Un’offerta varia e qualificata, molto utile agli studenti sempre pronti ad accogliere suggerimenti e opportunità per quello che sarà il loro cammino nell’immediato futuro, ossia quello del post diploma.

Si tratta di un’ulteriore occasione che il dirigente scolastico Girolamo Arcuri in prima persona ha voluto offrire alla popolazione studentesca perché la scuola da lui guidata vuole accompagnare i propri studenti nella scelta probabilmente più difficile e impegnativa per donne e uomini non ancora ventenni. Studentesse e studenti presi metaforicamente per mano e invitati ad osservare il mondo e ponderare al meglio le offerte per farne poi una ragione di vita.