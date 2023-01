ADVERTISEMENT

Si è appena concluso il Corso base valido per l’iter di Potatore Certificato della scuola potatura olivo, organizzato dalla Associazione Idea di Cirò Marina. Tra sabato e domenica scorsi, oltre 50 persone, provenienti da tutta la Calabria e dalla vicina Puglia si sono dati appuntamento a Cirò Marina per frequentare il Corso Base di Potatura dell’olivo e Gestione dell’Oliveto della SCUOLA POTATURA OLIVO. Hanno partecipato all’evento tecnici agrari, agronomi, ingegneri, produttori di olio, proprietari di uliveti e di frantoi oleari, studenti, a seguire attenti l’intervento del Dottor Lonobile, vice presidente della scuola di potatura dell’olivo diretta da Giorgio Pannelli. L’evento è stato organizzato dall’Associazione IDEA di Cirò Marina, guidato dal suo presidente, Leonardo Fuscaldo, insieme al “Potatore Avanzato” Gennaro Filippelli di Cirò Marina che hanno voluto fortemente questo evento a Cirò Marina, il primo nella Provincia di Crotone. Lo spirito che ha accomunato i partecipanti in questi due giorni è stato uno scambio interculturale tra le diverse aree della Provincia di Crotone così come ha sottolineato il Presidente della Provincia di Crotone, nonché Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari che non ha voluto mancare a questo appuntamento che già si presentava di grande portata visto l’importanza dell’ulivo nel nostro territorio. Presenti anche diversi studenti di Istituti Agrari della Calabria e 5 “Potatori Certificati” formati da questa Accademia Scientifica di Olivicoltura che già da tempo, nel territorio calabrese, adottano questa tecnica che sta dando frutti, produttività, economia e qualità dell’olio d’oliva extravergine. Durante la due giorni è stato trattato specificatamente il sistema di allevamento del “Vaso Policonico”, forma di allevamento che più si addice alla olivicoltura nazionale. Una metodologia voluta dal prof. Alfredo Roventini e divulgata in seguito dai suoi illustri colleghi come Tonini, Marinucci, Morettini e oggi più che mai dalla Scuola Potatura Olivo, in primis dal direttore scientifico Giorgio Pannelli. Un sistema di potatura che interviene nel rispetto della fisiologia della pianta e quindi nell’ equilibrio vegeto-produttivo che permetteranno di ottenere una riduzione dei costi di gestione, con una semplificazione semplificazione della struttura legnosa della pianta raccolta e trattamenti facilitati in sicurezza degli operatori che agiranno da terra attraverso la conoscenza delle piante che negli anni, diverrà intuitivo nel rispetto dell’oliveto a 360 gradi (suolo, concimazioni, tagli, sanità). Il Prof. A. Filippo Lonobile, Vice-direttore, Scuola Potatura Olivo si è soffermato sul tema sicurezza negli ambienti di lavoro, sottolineando principalmente che questa tecnica è “potatura da terra”, sono stati evidenziati come l’uso degli strumenti di lavoro idonei, uso dei dispositivi Individuali di Protezione, l’uso di attrezzatura per la potatura idonea evita infortuni che in alcuni casi possono essere gravissimi. Non sono mancati i momenti di aggregazione attorno al focolare e all’ospitalità del Casale degli Ulivi “location” scelta non a caso dall’Associazione Idea per questo primo grande evento nella provincia di Crotone. Durante il corso sono stati inoltre trattati i principali aspetti anatomici e fisiologici della pianta d’ulivo evidenziando quali integrazioni sono convenienti per mantenere sano il nostro territorio preservandolo dalle avversità rispettandone la biodiversità. Particolare attenzione è stata posta alle varietà locali, alle problematiche dovute al riscaldamento globale e al ruolo fondamentale del Potatore Certificato nell’individuare in tempo malattie e funghi che attaccano la pianta, l’uso di fertilizzanti, la concimazione e l’uso di prodotti naturali e chimici. Si è materialmente intervenuti su piante secolari e durante la spiegazione pratica attorno alle stesse piante il professor Lonobile non si è risparmiato a rispondere alle tante domande di curiosi e di esperti della materia, fornendo risposte istantanee sia dal punto di vista chimico e scientifico che dal punto di vista pratico col motto “fai ciò che è giusto non ciò che è facile”. Sono state potate in località Valle Lumia di Cirò Marina piante di 20-30 anni di età, piante secolari di oltre 500 anni e piantine ancora in zolla da potare, studiare ed impostare prima della piantumazione nel costruendo uliveto.