Ottimo l’approccio delle ragazze di Mister Stara che, al pronti via, sono molto più determinate delle avversarie, grazie agli attacchi di Malena, Carluccio e Capria conducono tranquillamente il set senza nessun affanno chiudendo sul 25-13.

Anche nel secondo set è la concentrazione a fare la differenza, Dima, Pugliese e Vella sono sempre più determinanti a muro riuscendo a neutralizzare quasi tutti gli attacchi, il resto lo fa l’ottima difesa di Lettieri e così le cirotane si portano sul 21-15. A questo punto la Desi Volley ha una timida reazione e con Vecchio in attacco riesce a ridurre le distanze portandosi sul 21-18 ma lo sforzo effettuato non basta per rientrare in gioco ed il set si chiude con il punteggio di 25-18.

Il terzo set parte all’insegna dell’equilibrio, infatti le ospiti rinvigorite dal finale del secondo set e per nulla rassegnate a perdere l’incontro ribattono colpo su colpo gli attacchi della Volley Cirò Marina portandosi in vantaggio sul 7-10 complice anche le tantissime disattenzioni delle padroni di casa.







A questo punto mister Stara mette in campo la giovanissima Dell’aquila in regia per far rifiatare Aromolo, e la sostituzione provoca l’effetto sperato, la giovane palleggiatrice, sempre attenta e precisa serve egregiamente le compagne che rimangono attaccate alle ospiti.

Al rientro Aromolo è molto più concentrata e parte la rimonta ed il sorpasso nei confronti delle ospiti arrivando fino al 24-18 ma quando tutto sembrava fatto tanti errori gratuiti consentono alla Desi Volley di arrivare fino al 24-23, decisivo l’errore in attacco delle ospiti per concludere il set sul 25-23.

A fine partita Mister Stara: sono molto soddisfatto dell’approccio alla gara delle mie ragazze anche se il calo di concentrazione avvenuto nel finale del terzo set non deve più ripetersi perché rischiamo di vanificare tutti i sacrifici fatti fino ad oggi. E’ da elogiare la loro professionalità e la voglia di migliorare e di allenarsi, il campionato è ancora lungo e tutte avranno il loro spazio e le loro soddisfazioni, il “NOI” va messo al posto dell’ “IO” e se tutte ci riescono questa risulterà la vera forza della squadra.

Con questa vittoria la Volley Cirò Marina si porta a 43 punti, portandosi a 7 lunghezze di vantaggio sulla coppia Campo Calabro – Pallavolo Rossano (quest’ultima con una gara in meno), il prossimo impegno vedrà le cirotane impegnate proprio a Campo Calabro ed un eventuale vittoria metterebbe una serie ipoteca verso la promozione in Serie C.