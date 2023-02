6 Febbraio 2023







AVELLINO: Pane; Ricciardi, Benedetti, Moretti, Tito; Mazzocco (45’st Garetto), Casarini, D’Angelo (34’st Auriletto); Trotta (45’st Tounkara), Kanoutè (34’st Maisto), Marconi (37’st Gambale). A disp.: Marcone, Fusco, Perrone. All. Rastelli



CROTONE: Dini; Papini, Golemic, Gigliotti, Crialese (21’st Gomez); Petriccione, Carraro (1’st Tribuzzi), D’Errico (36’st Vitale); Chiricò, Cernigoi, D’Ursi (1’st D’Ursi). A disp.: Branduani, Gattuso, Spaltro, Calapai, Bove, Giron, Awua, Pannitteri, Ranieri. All. Lerda



ARBITRO: Centi di Terni

MARCATORI: 17’pt Mazzocco (A), 31’pt D’Angelo (A), 26’st Trotta (A), 29’st rig. Gomez (C)

AMMONITI: D’Ursi (C), Tito (A), Mazzocco (A), Ricciardi (A), Chiricò (C)

ESPULSI: Tito al 49’st per doppia ammonizione

SPETTATORI: 4.140