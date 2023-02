A Crotone è storica in questo senso l’offerta del Consorzio Jobel – ente gestore del Museo e Giardini di Pitagora – che quest’anno dà la disponibilità di 4 posti per aspiranti Volontari del Servizio Civile, dislocati presso il Museo e Giardini di Pitagora.

Per i nostri giovani, il Servizio Civile è un’esperienza utiledi formazione professionale quanto umana e un’opportunità di immergere un primo passo nel mondo del lavoro, al fine di imparare le dinamiche in esso e sviluppare le skills utili per un futuro professionale ben collaudato. Il valore formativo auspicabile e raggiungibile alla fine di tale progetto, infatti, va al di là di come si sviluppi il percorso futuro di ogni ragazzo. Soprattutto perché si crea una relazione positiva con le persone con cui si entra in contatto, e questo diminuisce il timore dell’altro e cambia il nostro modo di percepire il mondo.

Inoltre, I volontari del servizio civile percepiscono un’indennità di 440 euro mensili.