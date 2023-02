Share on Twitter

Bando di concorso dell’Esercito 2023. È prevista la ripartizione in tre blocchi di incorporamento. La procedura è rivolta a civili in possesso della licenza media. Di seguito vi diamo tutte le informazioni utili su selezione, requisiti, come presentare la domanda di ammissione e rendiamo disponibile il bando da scaricare.

Il Ministero della Difesa ha dunque indetto per il 2023 il concorso per il reclutamento nell’Esercito di 6.500 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), ripartiti nei seguenti tre blocchi di incorporamento:







