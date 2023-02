Trenta i professionisti in gara che, oltre a seguire vari corsi di specializzazione, si sfideranno a colpi di farina, ingredienti sponsor e pizze infornate degustate dall’equipaggio Msc. Il viaggio partirà da Napoli il 15 Marzo per rientrare in porto il 22.

Ma non finisce qui perché Mario Rizzuto sarà a Rimini lunedì 20 febbraio per il campionato del mondo Pizza senza frontiere organizzato da Accademia pizzaioli in occasione della fiera della birra.

Mario Rizzuto ha intrapreso la sua carriera in questo settore circa dieci fa, girovando per diverse pizzerie, quando poi ha deciso di mettersi in proprio e realizzare il suo sogno nel agosto 2020 con l’apertura di un ristorante e pizzeria. Mario con la sua passione per la pizza, tenacia e lungimiranza, tutte qualità che oggi hanno permesso al ristorante RUM 48 di essere una è una brillante realtà gastronomica, orgoglio di tutto il crotonese.