ADVERTISEMENT

“Prendiamo atto con soddisfazione- scrive in una nota Paletta- che il progetto finanziato dal GAL Kroton- Psr misura 7.5.1 per €. 75.000 per i percorsi turistici culturali, sostegno e fruizione dei beni culturali del 2021 è in esecuzione per le strade, i monumenti architettonici (Castello, antiche porte, bastione Cannone) palazzi nobiliari (musei compresi) e le chiese del nostro borgo antico”. Le strategie di turismo e marketing territoriale- prosegue- oltre che di promozione non si inventano con quelli che qualcuno chiama semplici pannelli turistici bensì è l’indirizzo di un progetto più ampio a cui è stato dedicato tempo e pazienza, non solo da parte dei tecnici ma anche degli amministratori. Nel progetto, infatti, è previsto anche la creazione di un portale turistico VISITCIRO che dovrà fare da punto di riferimento per quanti usufruiranno dei nostri beni culturali. Tutto ciò è stato fatto anche per presentare al meglio il nostro territorio per le prossime visite turistiche-culturali, già programmate negli anni scorsi, afferma Paletta- con i gruppi di varia nazionalità che attraccheranno con le navi da crociera al porto di Crotone dalla prossima primavera. Si trattava di un progetto relazionato nel 2021 dal responsabile dell’Ufficio Tecnico architetto Luigi Critelli. Gli interventi programmatici – si legge sul progetto- seguono l’idea strategica di sviluppo del progetto caratterizzata dall’obiettivo prioritario di superare le gravi carenze che affliggono il territorio cirotano nel campo della comunicazione integrata, degli strumenti di marketing e di accessibilità fisica e digitale ai luoghi d’interesse. Una linea d’intervento che prevede il rafforzamento degli importanti percorsi museali e naturalistici presenti nel borgo con la produzione di etichette, placche tecnologiche multilingua, supporti che illustrino ai visitatori le informazioni dei beni presenti.