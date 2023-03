Urso e le polemiche su Piantedosi: «Forse qualche parola è apparsa meno adeguata, ma contano i fatti»

Il ministro per le Imprese e il Made in Italy sulle parole del collega al Viminale dopo il naufragio in Calabria: su questo serve coesione. Giovedì il consiglio dei ministri a Cutro