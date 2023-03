L’8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Liceo Scientifico/Iten “Biagio Miraglia” di Strongoli, ha dedicato un incontro, all’universo femminile, dal titolo “L’arte incontra le donne”. La pittrice Rirì (unione della sillaba “RI” del nome MARIA e della sillaba “RI” del cognome MARINO, il tutto accentato sull’ultima vocale per dare un tono francese, lingua amata dall’artista) ha voluto sottolineare come sia nata questa passione per l’Arte ereditata dal padre, una passione accantonata e tornata a farsi sentire dopo tanti anni, nel 2014, senza un perché, cominciando a ritrarre volti femminili. Donne che non sono altro che l’ater ego di Maria Stella, con i suoi stati d’animo. Volti intrisi di malinconia, ma di una malinconia, come ne parlava Oriana Fallaci, positiva, dal quale scaturiscono cose belle della vita che diventano poi arte. Il dibattito ha saputo avviare interessanti spunti di riflessione critica sulla donna e sul suo ruolo anche nella società odierna. La dirigente, la dott.ssa Agostino ha voluto sottolineare come oggi, il significato della festa della donna, deve affermare quei diritti ingiustamente negati e dovrebbe essere sempre un momento di riflessione per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne. “Piace poter pensare, ha affermato la pittrice Rirì, che oggi la donna dovrebbe sempre essere libera di poter esprimere la propria creatività, come artista e come essere umano, in una prospettiva di pace futura soprattutto per tutti quei paesi in cui ancora la democrazia sembra essere un diritto lontano”. Attenti e curiosi gli alunni che hanno saputo cogliere l’importanza della giornata con domande, spunti e riflessioni.







ADVERTISEMENT