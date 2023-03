Share on Twitter

Sabato 18 marzo, a Cirò Marina, presso Palazzo Porti, alle ore 10:00, nell’incontro con gli autori, Giorgio Benvenuto, figura storica del sindacalismo italiano, già deputato e senatore socialista, ex segretario della UIL e attuale presidente della fondazione Bruno Buozzi, relazionerà insieme ad Antonio Maglie sul libro “I sommersi – lavoratori disarmati nella sfida con i robot” per riflettere sul nostro tempo, partendo dalla dimensione che gli è più congeniale: il lavoro e i lavoratori. All’incontro prenderanno parte gli alunni delle quinte classi dell’IIS “G. Gangale”, che si affacceranno molto presto al difficile mondo del lavoro.

Il viaggio continuerà domenica 19 marzo, alle ore 11:00 presso il Polo Museale “Lilio” di Cirò, per rendere omaggio al prof. Egidio Mezzi, storico encomiabile e profondo conoscitore della nostra storia, che ci condurrà nella Cirò dotta, dalle origini all’incontro con Luigi Lilio, fino ai giorni nostri, attraverso i mille luoghi del nostro territorio, descritti con certosina meticolosità, per rivivere nel borgo, antiche memorie ed emozioni mai sopite. Vi aspettiamo per condividere insieme gocce di memoria e di bellezza.