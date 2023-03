Molto ricercati nei periodi pre-Pasquali in cucina per preparare le tradizionali frittate di asparagi, cibo prediletto soprattutto per la giornata della pasquetta. Le sue proprietà diuretiche sono apprezzate nella medicina popolare ed è un rimedio da sempre utilizzato in caso di problemi di fegato, reni e malattie della prostata. L’asparago selvatico è difatti un tonico potente ma delicato per i polmoni. Sarebbe ottimo per i fumatori, per le persone con tosse secca. Aiuta a inumidire i polmoni, a rimuovere le tossine dalle vie respiratorie e migliorare tutte le funzioni respiratorie. Questa erba stimola infatti la capacità naturale del corpo di produrre muco, facilitando un respiro più profondo. Le maggiori vitamine e minerali presenti sono la Vitamina E, B9, C, Manganese, Calcio, Potassio, Ferro e Magnesio e Triptofano. I Principi attivi più importanti presenti nella pianta sono: l’Asparagina, la Rutina e il Glutatione. L’Asparagina: è un amminoacido dall’effetto diuretico e responsabile del forte odore dell’urina quando si mangiano gli asparagi; la Rutina invece è un glicoside flavonoico che protegge i capillari in quanto ne rinforza le pareti che insieme alla Quercetina svolgono una buona azione antinfiammatoria sull’organismo. Inoltre il forte potere diuretico degli asparagi è utile per ridurre l’ipertensione. Il Triptofano è un aminoacido essenziale che non può essere sintetizzato dall’organismo e la sua presenza negli asparagi da molti vantaggi all’organismo: è il precursore della serotonina, ormone responsabile del buonumore. Per ottenere i suoi vantaggi sarebbe opportuno mangiarli crudi.







