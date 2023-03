“Concluse con successo le storiche Giornate Liliane, lezione magistrale dei due grandi studiosi: Sandra Savaglio e Francesco Vizza al Liceo Scientifico di Cirò. Giunte alla decima edizione, che ha visto una lezione magistrale dei due grandi studiosi: Sandra Savaglio e Francesco Vizza presso il Liceo Scientifico di Cirò che hanno affrontato un tema attualissimo: “L’Idrogeno- l’infinito universo dell’atomo più piccolo”. “E stata una giornata all’insegna della cultura dedicata al grande Luigi Lilio riformatore del calendario gregoriano a cui Cirò ha dato i natali nel 1510, con tanta emozione e suggestione”, ha detto il sindaco Mario Sculco. Presenti alla conferenza i ragazzi del Liceo, i docenti, la dirigente Graziella Spinali, il comandante dei carabinieri della locale stazione, il Presidente della Provincia Sergio Ferrari, l’assessore regionale alle politiche economiche e attrattori culturali Rosario Varì. Gli alunni del Liceo hanno rappresentato in abiti d’epoca la rappresentazione della Tavola della Biccherna, in modo magistrale,

sono stati raffigurati il Papa Gregorio XIII ed i nove membri della commissione. “È stato veramente bello, suggestivo, importante, seguito con attenzione” -ha detto il primo cittadino, seguito in modalità streaming dalle proprie classi, in quanto lo spazio era ridotto. La giornata- prosegue Sculco- è stata allietata dagli sbandieratori di Bisignano che hanno dato veramente uno spettacolo di allegria, conquistato il cuore di tutta la gente che l’ha applaudita. “Ringrazio la Pro Loco per la fattiva collaborazione, la quale ha offerto un buffet degno di alta ristorazione a tutti i presenti, con prodotti enogastronomici tipici locali di ottima qualità”- ha detto il sindaco Sculco. Il pomeriggio poi il corteo insieme agli sbandieratori, il corteo d’epoca storico della rappresentazione degli abiti d’epoca di Luigi Lilio si è mosso dal Liceo Scientifico fino alla piazza Stefano Pugliese, attraversando tutto il corso Pugliese, il corso Lilio per raggiungere il centro storico, dove erano ad attenderli i ragazzi della scuola elementare e dell’infanzia, i quali hanno assistito con interesse alla rappresentazione della Tavola della Biccherna ripetuta in piazza Pugliese, accompagnati dai tamburi degli sbandieratori. Ringrazio in modo particolare- prosegue Sculco

la presenza dell’assessore regionale Varì , il quale si è impegnato sin da subito a occuparsi della figura di Luigi Lilio, e a far sì che possa uscire dai confini della Calabria . “La figura di Luigi Lilio, deve essere riconosciuta a livello nazionale e internazionale” ha detto l’assessore Varì. Infine il sindaco e tutta l’amministrativa ha ringraziato la popolazione per la sua partecipazione, sottolineando che nel cuore di ognuno di noi deve essere sempre presente la figura di Luigi Lilio, solo così si può portare Cirò sugli allori che giustamente merita.







