Abbiamo avuto l’occasione di presentare ad un’importante platea di operatori la nostra idea del “borgo cantina”, raccogliendo, altresí, numerosi suggerimenti e consigli.

In questa tre giorni Milanese, infatti, si sta ragionando di un grande 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗥𝗲𝘁𝗲, che vede protagonisti otto borghi autentici della Calabria, impegnati nella costruzione sinergica di una grande destinazione di viaggio che colleghi da nord a sud della regione, dalle coste alla montagna, le “𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗢𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶”







Un patrimonio di storia, natura, cultura, tradizioni e biodiversità unico nel suo insieme e allo stesso tempo variegato al centro dell’attenzione di questa importante fiera, che punta a far conoscere e diffondere sul territorio nazionale le “𝗯𝘂𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲” di consumo e produzione e a valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale.

Ancora complimenti al presidente Rosanna Mazzia – Sindaco di Roseto Capo Spulico ed a tutti i promotori.