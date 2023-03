ADVERTISEMENT

L’endometriosi è la presenza di endometrio, una mucosa che normalmente riveste esclusivamente la cavità uterina, all’esterno dell’utero e può interessare la donna già alla prima mestruazione e accompagnarla fino alla menopausa. Su questo tema, poco divulgato, ma molto debilitante e che interessa principalmente moltissime donne, si è svolto un interessante convegno presso il salone dell’Asl di Cirò Marina, promosso dall’ASP di Crotone nell’ambito del più ampio progetto di prevenzione, in stretta collaborazione con la Commissione alle Pari Opportunità di Cirò Marina, il sub distretto dell’Asl dell’ambito e il Club Kiwanis Apollo Aleo. Un convegno divulgativo promosso in occasione della giornata mondiale sull’endometriosi i quali sintomi tipici, dolore pelvico, particolarmente in fase peri-mestruale; mestruazioni dolorose, dolore durante i rapporti sessuali, accentuati nel periodo pre e post mestruale, irregolarità dei cicli mestruali con perdite ematiche anomale dai genitali, dolore alla defecazione, sterilità, sono stati al centro della esaustiva e puntuale relazione di Daniele Mautone, dott. del reparto di Ginecologia dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar in provincia di Verona, dove svolge attività di chirurgia laparoscopica, e laparotomia vaginale, intervenuto in video conferenza. Nel suo articolato intervento ha detto che “l’endometriosi può colpire donne di qualsiasi età, tuttavia, dimostra di avere una particolare predilezione per i soggetti in età fertile tra i 30 e i 40 anni”. Una malattia che essere diagnosticata, ha ancora detto, attraverso un’ecografia transvaginale, che può evidenziare formazioni cistiche endometriosiche nelle ovaie, nell’utero o negli altri organi pelvici o anche attraverso una risonanza magnetica della pelvi, il cui uso è limitato ai casi di endometriosi che non toccano organi ginecologici come l’intestino e l’uretere.” Nelle cause che ancora non sono del tutto chiare, ha aggiunto, vi è quella della “mestruazione retrograda”: “durante il ciclo il sangue nell’utero, invece di fluire verso l’esterno, subirebbe un ritorno verso le pelvi, con una modalità ancora non del tutto chiara.” I lavori sono stati introdotti dai saluti del direttore sanitario del sub distretto Asl di Cirò Marina e presidente del Club Kiwanis, Nicodemo Mingrone, dalla presidente delle Pari Opportunità, Valentina Calabretta e in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale dal vice sindaco Pietro Mercuri, i quali hanno ringraziato e sottolineato tutti come la prevenzione e nello specifico il tema al centro dell’incontro, l’endometriosi, sia un tema che non investe soltanto l’aspetto medico preventivo, ma anche sociale per tutte le implicazioni che un paziente vive nel momento in cui ne viene interessato. A completare le informazioni e le cause, i rimedi e l’attenzione per la cura di questa malattia utili e significativi gli interventi del Dirigente medico ostetrice e ginecologia del P.O. di Crotone, Vincenzo Crea e Domenico Galea Direttore F.F. Unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia sempre di Crotone, laddove gli stessi hanno integrato e illustrato sintomi, cause e rimedi, tutti ancora una volta, sottolineando l’importanza della prevenzione. L’incontro è servito anche per rendere ufficiale l’esito della raccolta fondi, operata dal Club Kiwanis Apollo Aleo, in occasione della manifestazione “Festa del vino e dell’amicizia” svolta presso la cantina Malena e illustrata ai presenti dal socio Roberto Falvo, donando insieme al presidente, Nicodemo Mingrone, alla stessa ASL di Cirò Marina, un dispositivo di supporto per la logopedia.