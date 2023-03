ADVERTISEMENT

Sculco quale scrive in una nota:” Si comunica alla cittadinanza che questa amministrazione ha raggiunto un altro concreto risultato nell’ottenimento di un finanziamento per lo sviluppo del nostro territorio. Infatti il Comune di Cirò è stato ammesso e finanziato per il progetto PNRR Terza Linea d’Intervento – “Sport ed Inclusione” – con il quale il comune è, beneficiario di €28.500, potrà realizzare parchi e percorsi attrezzati con l’applicazione di nuove tecnologie”. Obiettivo primario- prosegue il primo cittadino- è quello di aumentare la pratica sportiva libera ed all’aperto. L’ Amministrazione Comunale- conclude il sindaco – continua a lavorare per il bene di tutti i cittadini, stiamo già studiando insieme al nuovo tecnico comunale un’area idonea all’aperto dove, potrà essere realizzata, molto probabilmente uno spazio verde, oppure sotto Mavilia o in zona Sant’Elia, dove possono essere inserite tutte le attrezzature necessarie previste da questo progetto sportivo. “Noi avevamo pensato anche alle scuole , ma il progetto è mirato ad essere inserito in uno spazio verde in una pineta, comunque all’aperto- ha aggiunto il vice sindaco Fortunato Strumbo, dove chiunque liberamente può avvicinarsi e fare esercizi di ginnastica utilizzando questa importante struttura, un progetto- ha detto- che sarà sicuramente molto apprezzato dai giovani .