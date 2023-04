ADVERTISEMENT

Messaggio di allertamento di livello arancion per previsioni meteorologiche avverse per lunedi 3 aprile della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile interessante il territorio comunale dei comuni sopracitati.

Sulla base della prevista di precipitazioni intense e di generali condizioni meteo avverse, suggerisce il mantenimento di un alto livello di attenzione a tutela della pubblica e privata incolumità, fino a tutta la giornata di lunedi 3 aprile 2023.

Considerato che le condizioni meteorologiche avverse potrebbero assumere rilevante entità e costituire pericolo per la incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio.

I Sindaci dei Comuni di Crotone, Cirò, Cirò Marina, Melissa, Strongoli, Rocca di Neto e altri comuni dell’entroterra, ritengono, in via precauzionale, al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità di dover disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune, per la giornata di lunedi 3 aprile 2023, salvo proroga.

Si consiglia massima prudenza sulle strade comunali e provinciali.