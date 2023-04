Oggi ad aggiungere colori ai vigneti ci ha pensato l’azienda” Brigante Vigneti & Cantina” dei coniugi Stefania Carè e Enzo Sestito con un nuovo vigneto “a colori” impiantato a Pecorello. Presso un nuovo vigneto- scrive in una nota Enzo Sestito- in località “Ponta “, la strada che va da Torre Melissa a Melissa ho voluto mettere i capitesti in legno in modo da pitturare e dargli la forma di una matita, un’idea di colori di vivacità di amore, nel creare un nuovo vigneto nello spirito di armonia con la natura e di passione la stessa che uso- dice- per creare il mio nettare degli dei. In piena armonia con i colori della natura primeggiano nella vallata il nuovo vigneto impregnato dai colori dell’arcobaleno. Un nuovo impianto a Pecorello andrà ad arricchire i preziosi vigneti della giovane azienda Brigante che da qualche anno danno lustro a Cirò grazie ai numerosi premi nazionali che si sono aggiudicati. Il vino, si sa, è l’anima di un territorio, è la risposta della natura al sole cocente come alla gelida tramontana, e in Calabria certo non mancano entrambi. Quando si dice, prodotti della terra, la Calabria, terra di vini millenari dal carattere deciso e dalle molteplici sfumature che solo gli enologi più combattivi sanno esaltare. Vanto tra i prodotti calabresi nella pur variegata, e sempre più apprezzata, enogastronomia regionale. “Portare in cantina quello che la natura ci offre- conclude Sestito- ci rende orgogliosi e felici ogni giorno, affinché i nostri estimatori possano trovare nella nostra enoteca solo il meglio della nostra produzione” .







