L’Azienda Pisano con sede in contrada Arone Lavadaro nel territorio della Biovalle del Nicà nel comune dio Scala Coeli partecipa alla più grande fiera zootecnica del Sud Italia, CampaniAlleva Expo 2023, che si è celebrata nel weekend dal 14 al 16 aprile a Benevento, presso il Cecas Consorzio Agroalimentare Sannita in contrada Olivola e incetta di premi. La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Allevatori Campania Molise, con il patrocinio della Regione Campania.

Un evento dai numeri imponenti ed inediti: 15 mila metri quadrati espositivi coperti, 10 mila scoperti, 300 aziende coinvolte da 7 regioni del centrosud, 600 animali in esposizione, 3 mostre nazionali, 2 mostre interregionali, 3 mostre regionali, 4 esposizioni, 5 ring per valutazioni morfologiche e prove attitudinali. Nella maxi fiera una vera e propria arca di Noè della biodiversità animale italiana: 4 razze bovine, 5 ovine, 5 caprine, 2 suine, 4 equine, 20 di conigli, 50 avicole, 50 canine.







L’azienda Agricola Pisano ha preso parte all’evento con la vacca “Barcellona”, la figlia “Sannita” e una manzetta di 21 mesi “Catalana”. La vacca “Barcellona” e la figlia “Sannita” si sono aggiudicati i primi posti delle rispettive categorie mentre la manzetta “Catalana” ha conquisto il secondo posto nella categoria delle manzette. Grande soddisfazione inoltre, in quanto “Barcellona” è stata premiata anche con la coppa come miglior fattrice di razza Podolica mentre “Sannita” si è aggiudicata anche il titolo di campionessa assoluta di riserva categoria junior. Siamo veramente orgogliosi di aver ricevuto inoltre il premio di miglior allevatore nazionale di razza Podolica.

I Pisano, sono allevatori da quattro generazioni ed hanno puntato tutto sulla qualità e sul benessere animale, infatti sono veri specialisti nell’allevamento della Podolica calabrese. La razza podolica rappresenta la storia ed il simbolo del nostro territorio, quello presilano, nel quale anche la transumanza ha segnato, in diversi secoli, la vita economica e sociale delle comunità della Biovalle del Nicà. Inoltre, la valorizzazione in termini produttivi e di offerta enogastronomica della razza podolica attiene ad un fattore importante di recupero dell’identità ed una peculiarità che rende forte e più attrattivo lo stesso territorio, contribuendo a qualificarne l’offerta turistica. Bisogna, realizzare una qualificazione della rete della ristorazione locale per rafforzare l’attrattività dei nostri luoghi e creare opportunità di lavoro e di reddito per le aziende produttrici di podolica calabrese.

Azienda Pisano