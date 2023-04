Alla conferenza hanno partecipato con il Presidente Ferrari accompagnato dai tecnici della Provincia, l’Amministrazione Comunale di Melissa guidata dal Sindaco Raffaele Falbo, il Consorzio di Bonifica con il direttore avv. Gangale e con l’ing. Bevilacqua e per la Regione Calabria – Demanio Idrico il dott. Bonasso.

La vicenda risalente agli eventi alluvionali del 2018, ed alla relativa conferenza di servizi del settembre 2019, che aveva stabilito una suddivisione dei compiti e degli atti, per un intervento risolutivo dell’emergenza.

Ad oggi, tenuto conto che il Presidente Ferrari è anche Sindaco di Cirò Marina, territorio in cui ricade l’area oggetto di intervento, ed essendosi manifestate le sollecitazioni dei cittadini melissesi, rappresentate al tavolo dal Sindaco, ma anche dalle tantissime firme raccolte dai consiglieri comunali Rosati, Maltese, Malena e Catricalà, protocollate alla Provincia di Crotone, il Presidente ha inteso dare una notevole accelerazione alla risoluzione del problema.

Al tavolo si è pertanto acquisita la necessità di una duplice linea di intervento.

Il Consorzio di Bonifica, che ha già ricevuto dalla Provincia la relazione geologica che riguarda il tratto interessato, si è impegnato, nella persona dell’ing. Bevilacqua entro 90 giorni, dall’ultima conferenza di servizio, già programmata per il 26 aprile p.v. che vedrà coinvolta anche la Protezione Civile Regionale, a fornire un progetto preliminare complessivo, con l’ausilio, se necessario, economico e professionale dei tecnici messi a disposizione dai partners presenti al tavolo.

Progetto, che verrà inserito sulla piattaforma “RENDIS” utile a candidarsi al primo finanziamento utile.







ADVERTISEMENT

Nel contempo l’Ente Provincia interverrà nell’ immediato ad una sistemazione e messa in sicurezza del tratto interessato, affinchè venga assicurata la fruibilità in sicurezza del transito stradale per dare una risposta utile e certa in tempi brevissimi.

A ragione di ciò, per la giornata di giovedì 20 aprile, è stato dato mandato, ai tecnici della Provincia, della Regione, del Comune di Melissa e del Consorzio di Bonifica di effettuare un sopralluogo tecnico per una valutazione estimativa del costo dell’opera provvisoria di ripristino e messa in sicurezza della viabilità provinciale. Al termine dei lavori i presenti hanno manifestato apprezzamento nei confronti del Presidente Ferrari, che con il suo intervento ha dimostrato ancora una volta l’assoluta disponibilità a lavorare per il bene delle comunità e dei territori interessati.