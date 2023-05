Questa sera un incidente si è verificato sulla strada provinciale 12, nei pressi del ponte “Donno Ciccio” per andare a Melissa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20:00 e sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre le persone dalle auto coinvolte. L’area intorno al luogo dell’incidente è stata chiusa al traffico per consentire l’arrivo degli operatori di emergenza.







L’identità dei feriti non è stata ancora resa nota, ma si sa che entrambi sono stati trasportati all’ospedale con ferite di varia entità. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente e le autorità competenti stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.