Pubblicato l’avviso pubblico finalizzato all’individuazione di enti e associaziconi cui assegnare, a titolo gratuito, ai sensi dell’ art. 48, comma 3, lett. C del codice antimafia, di un bene confiscato e destinato a finalità sociali.

Scopo primario dell’ Amministrazione Comunale è la valorizzazione dei beni confiscati, mettendole al servizio della cittadinanza attiva e del bene comune, attraverso l’incentivazione del protagonismo degli Enti e Associazioni del terzo settore e lo sviluppo di un modello socialmente responsabile, in grado di conciliare il riuso dei beni confiscati con il raggiungimento di specifici obbiettivi sociali, per la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà costituzionalmente garantito.

( in allegato pubblicazione albo pretorio Comune di Melissa).







