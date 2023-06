Matteo Renzi e la moglie Agnese unici ospiti italiani (con William e Kate) al royal wedding in Giordania

Tie bianco per l'ex premier, abito rosa per Agnese, tutto made in Florence. Tra gli ospiti più blasonati Jill Biden, Ivanka Trump con il marito Jared Kushner (amico di Renzi), John Kerry e Nancy Pelosi, oltre all'ex premier britannico David Cameron » continua a leggere su CORRIERE.IT