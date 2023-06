Nell’ambito di un recente evento di grande risonanza internazionale, il maestro Antonio Parrotta della scuola Guardia Krotoniate di Crotone è stato ospite nel programma ‘Ciao Tony’ sulla famosa e autorevole radio newyorkese ‘Icn New York Italian Radio’, condotta dal rinomato presentatore Anthony Pasquale. L’emittente radiofonica, nota per il suo spessore culturale e la sua influenza, è sempre più presente in Italia ogni anno grazie al festival di Sanremo e a importanti eventi che si svolgono in tutta la penisola.

Il maestro Antonio Parrotta, noto per la sua esperienza da atleta e la sua profonda conoscenza della storia di Kroton, ha avuto l’opportunità di parlare dell’identità del popolo e dell’importanza storica di Kroton e della Magna Grecia durante la sua partecipazione al programma. La scuola da lui fondata ha riscosso un enorme successo a livello mondiale ed europeo, contando un vasto numero di atleti di tutte le età.

La scuola Guardia Krotoniate, ispirandosi all’antica tradizione atletica della gloriosa Kroton, città della Magna Grecia, cerca di preservare e diffondere la storia millenaria di questa regione. Kroton fu celebre per i suoi grandi lottatori, tra i quali spiccava il leggendario Milone, il cui nome è ancor oggi simbolo di forza e destrezza.







Il maestro Parrotta, attraverso la sua partecipazione al programma ‘Ciao Tony’, ha evidenziato l’importanza di conoscere e insegnare la storia di Kroton, poiché è proprio la storia che richiede di essere tramandata alle generazioni future. L’identità del popolo di Kroton, radicata nella sua antica eredità greca, è un elemento fondamentale per comprendere il contesto culturale e storico di questa affascinante regione.

A renderlo noto è stato Pasquale Giordano, giovane regista, presidente dell’associazione cinematografica “Mesoraca Film”-