La Giunta comunale del Comune di Melissa, ha emesso una delibera urgente alla Regione Calabria richiedendo la dichiarazione dello stato di calamità naturale a causa del proliferarsi di malattie funginee della famiglia delle Perenosporaceae. Questi eventi atmosferici e le persistenti precipitazioni piovose verificatesi nei mesi di maggio e giugno hanno causato danni significativi ai vigneti che ricadono nel territorio comunale.

L’area coltivata a vite da mosto, fondamentale per la produzione del prestigioso Doc Melissa e Cirò, è gravemente minacciata. Numerose e rinomate cantine che operano nel Comune di Melissa e nella zona del cirotano producono una vasta gamma di prodotti Igp, i quali potrebbero subire un’improvvisa e drammatica riduzione della loro qualità e quantità a causa di queste malattie funginee.

Il Sindaco Raffaele Falbo ha dichiarato con fermezza: “È nostro dovere difendere e tutelare le nostre aziende agricole, soprattutto quando si verificano eventi naturali che provocano danni irreparabili al settore vitivinicolo. La Regione deve intervenire immediatamente, assumere decisioni tempestive e inviare dei tecnici per valutare lo stato di salute dei vigneti. Solo attraverso un’azione coordinata e rapida possiamo limitare gli effetti negativi di queste malattie funginee sulle nostre produzioni locali”.

La richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale rappresenta un primo passo fondamentale per garantire un adeguato supporto alle aziende agricole colpite da questo grave problema fitosanitario. La designazione dello stato di calamità consentirebbe alle autorità competenti di mobilitare risorse straordinarie e adottare misure specifiche per affrontare la diffusione delle malattie funginee e proteggere il patrimonio vitivinicolo di Melissa e del Cirotano.

L’intero settore vitivinicolo calabrese ha dimostrato negli anni un elevato livello di qualità e professionalità, conquistando riconoscimenti nazionali e internazionali. È essenziale, quindi, che le istituzioni e gli enti preposti si adoperino per preservare e valorizzare questo patrimonio, garantendo il sostegno necessario alle aziende agricole locali che operano con impegno e dedizione.

La richiesta del Sindaco Raffaele Falbo rappresenta un grido d’allarme che richiede una risposta immediata da parte delle autorità regionali. La tutela del territorio e delle sue risorse è un obiettivo comune che deve unire le istituzioni, gli operatori del settore vitivinicolo e l’intera comunità, al fine di preservare e promuovere la qualità dei vini calabresi.







La Regione Calabria è chiamata a prendere provvedimenti rapidi e concreti per affrontare questa emergenza e garantire un futuro prospero al settore vitivinicolo della zona. Solo attraverso una stretta collaborazione tra istituzioni, agricoltori e operatori del settore sarà possibile superare le difficoltà attuali e rafforzare il prestigio dei vini prodotti a Melissa e nel cirotano.

In attesa di un’azione decisa da parte delle autorità competenti, gli agricoltori locali rimangono in ansiosa attesa, consapevoli dell’importanza di un intervento tempestivo per salvaguardare la ricchezza vitivinicola di questo territorio unico e suggestivo.