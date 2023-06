Nella giornata del 22 giugno 2023 i Coordinatori e i consiglieri del Partito Democratico si sono riuniti per trovare una doverosa soluzione in vista del consiglio comunale che si sarebbe dovuto tenere nella giornata odierna. La sopravvenuta indisponibilità dei consiglieri del PD è scaturita a seguito di discussione e decisione unanime con il coordinamento. Il Partito Democratico non condivide assolutamente quanto proposto al Consiglio Comunale, pertanto non possiamo restare indifferenti davanti a continui aumenti di tributi che spesso coincidono con l’inesistenza di alcuni servizi. Insomma, indisponibilità dei nostri consiglieri con il solo e unico intento di sperare nel buon senso di tutti gli amministratori affinche si trovi un intesa; fiduciosi che presto si potrà individuare una soluzione continueremo a lavorare insieme ai consiglieri del Partito Democratico solo ed esclusivamente per il bene della comunità.

Il coordinamento PD Strongoli







