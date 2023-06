Gli azzurrini sbarcano a Lorica per una settimana di allenamenti nel cuore del Parco Nazionale della Sila

LORICA, Ente Parco Nazionale della Sila – Il 29 giugno presso la sede dell’Ente Parco a Lorica sarà firmato un importante protocollo d’intesa tra l’Ente Parco Nazionale della Sila “Riserva della biosfera MaB SILA UNESCO” e la Federazione Italiana Canottaggio. L’occasione sarà segnata dalla presenza degli atleti della nazionale italiana Under 19, che si preparano per il Campionato del Mondo, e che dal 26 giugno al 3 luglio si alleneranno nel suggestivo contesto del Parco Nazionale della Sila, precisamente presso il Centro Sportivo Lorica, partner e promotore dell’iniziativa, situato sulle sponde del Lago Arvo.

La collaborazione tra l’Ente Parco e la Federazione Italiana Canottaggio mira a promuovere e valorizzare le attività outdoor praticabili nel suggestivo scenario del Lago Arvo, uno dei bacini più promettenti in termini turistici e sportivi agonistici della Sila. Durante questa settimana intensiva di allenamenti, gli atleti Under 19 avranno l’opportunità di affinare le proprie abilità tecniche e definire gli equipaggi in vista del raduno pre-mondiale che si terrà al termine del loro soggiorno in Sila.







La firma del protocollo d’intesa, che avverrà il prossimo 29 giugno 2023 presso la sede dell’Ente Parco, vedrà la presenza del Presidente dell’Ente, Francesco Curcio, del Direttore, Ilario Treccosti, del Presidente federale, Giuseppe Abbagnale, e della Dirigente del Centro Sportivo Lorica, Rossella Amelio. Questo importante accordo rappresenta un ulteriore passo verso l’utilizzo sostenibile delle risorse locali, valorizzando il Centro Sportivo Lorica che opera da anni sul territorio. Inoltre, favorirà un avvicinamento al canottaggio agonistico e agli sport acquatici, contribuendo a rendere il Parco Nazionale della Sila e le sue bellezze ancora più accessibili e attrattive dal punto di vista sportivo e turistico.

L’Ente Parco Nazionale della Sila si riempie quindi di orgoglio e soddisfazione nel poter ospitare la nazionale Under 19 di canottaggio, testimoniando l’importanza di preservare e promuovere l’ambiente naturale, unito alla pratica sportiva, per garantire un futuro sostenibile e una fruizione consapevole delle risorse della Sila.