Vigili del fuoco e carabinieri intervenuti prontamente per limitare i danni.

Ieri mattina intorno alle 06:30, un violento incendio ha colpito un’azienda edile situata in Località Fiera di Roccabernarda, generando notevoli danni all’azienda.

La sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone è stata tempestivamente allertata da una chiamata di emergenza che segnalava la presenza di fiamme nell’azienda di calcestruzzo. Le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro sono arrivate sul luogo dell’incidente con un’autopompa e un’autobotte, trovando mezzi sia all’interno che all’esterno del capannone, completamente avvolti dalle fiamme.

I pompieri hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento per evitare la propagazione dell’incendio ad altre parti del capannone e dell’intera struttura aziendale. Grazie alla loro rapida risposta e all’efficacia delle operazioni di spegnimento, è stato possibile contenere l’incendio evitando ulteriori danni.







La situazione è stata monitorata da una squadra dei carabinieri, che si è occupata di raccogliere le prove e i rilievi necessari per l’apertura di un’indagine sulle cause dell’incendio. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato le fiamme, ma gli inquirenti stanno lavorando per fare luce sull’accaduto.

L’azienda edile colpita dall’incendio ha subito gravi danni, con diversi veicoli distrutti e strutture danneggiate. Questo evento rappresenta una dura battuta d’arresto per l’attività, che dovrà affrontare un periodo di ripristino e ricostruzione per tornare pienamente operativa.

Il sindaco di Roccabernarda, ha espresso la propria solidarietà all’azienda colpita e ha assicurato il sostegno dell’amministrazione comunale nel processo di ripresa.

L’indagine sulle cause dell’incendio è in corso e ulteriori dettagli saranno resi noti non appena saranno disponibili informazioni più precise.