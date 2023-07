In una triste giornata segnata dal lutto, un uomo di 37 anni, identificato come Michele Puzzo e residente nella zona, ha perso la vita oggi nel primo pomeriggio a causa di un tragico incidente stradale. La vittima stava percorrendo la strada provinciale che conduce a Strongoli a bordo della sua motocicletta quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo.

L’incidente si è verificato quando Puzzo, che viaggiava da solo, ha perso il controllo della motocicletta e si è schiantato contro un muretto di contenimento posto lungo il lato della strada. La gravità dell’impatto ha attirato l’attenzione di alcuni automobilisti che transitavano nella zona, i quali hanno prontamente allertato i soccorsi temendo per la vita del ferito.

Le condizioni del centauro sono state descritte come critiche sin da subito, motivo per cui è stato richiesto l’intervento di un elicottero del Suem 118. Purtroppo, al momento dell’arrivo dei soccorritori, il tragico esito dell’incidente era già stato confermato: Michele Puzzo aveva perso la vita.

Immediatamente dopo l’accaduto, le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente. I carabinieri hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente stradale, al fine di fare chiarezza sulla dinamica dell’evento.







La comunità di Belvedere Spinello e dintorni è stata profondamente colpita da questa tragica notizia. Gli amici e i familiari di Michele Puzzo lo ricordano come una persona amata da tutti, con una personalità solare e una passione innata per le due ruote.

La perdita di un giovane così promettente ha scosso profondamente la comunità locale, che ora si unisce nel dolore e nel cordoglio per la prematura scomparsa di Michele Puzzo. Si spera che l’indagine delle autorità possa fornire risposte e portare alla luce le circostanze che hanno portato a questa tragedia, al fine di prevenire futuri incidenti stradali e proteggere la vita dei cittadini.