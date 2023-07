Share on Twitter

Share on Facebook

Nei giorni scorsi i carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno eseguito un’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal G.I.P. del Tribunale di Crotone, su richiesta del Pubblico Ministero, verso l’impianto di distribuzione dell’acqua di un villaggio turistico.

Gli accertamenti sono iniziati lo scorso anno, quando degli ospiti della struttura ricettiva, situata in una località del Comune di Isola di Capo Rizzuto, hanno lamentato dei sintomi di malessere dopo aver utilizzato l’acqua fornita dall’impianto. Sono stati effettuati quindi campionamenti e controlli, con l’indispensabile supporto del Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione dell’A.S.P. di Crotone, che hanno verificato la non potabilità dell’acqua, portando all’emissione di una prima ordinanza dell’A.S.P. con la dichiarazione della non idoneità dell’acqua all’uso potabile e domestico.

Nella stessa circostanza è scattata la denuncia per inosservanza di provvedimenti dell’Autorità nei confronti degli amministratori del villaggio, che hanno continuato a far utilizzare l’acqua nonostante le prescrizioni.







ADVERTISEMENT

Il provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria ed eseguito dai Carabinieri rappresenta un passo ulteriore verso la sicurezza, con l’obiettivo di garantire vacanze tranquille e serene ai molti turisti che popolano la costa ionica in questi giorni.