Continuano a mietere successi i vini cirotani, sono quattro le cantine nel cirotano tra i vincitori del 7° Concorso Miglior rosato del Mediterraneo tenutosi ad Altomonte, nell’ambito della manifestazione nazionale Borgo divino in tour, ha assegnato i riconoscimenti ai vini provenienti dall’area Jonio-Pollino-Albania. Al primo posto nella categoria DOP Cirò è risultato il Gaglioppo rosato “Le Formelle 2022” della cantina Caparra e Siciliani di Cirò Marina; Nella categoria Calabria IGP ad avere la meglio due rosati di due cantine di Cirò Marina che hanno ottenuto il maggior punteggio generale: si tratta del Gaglioppo Donna Rosa 2022 di Fattoria San Francesco a Cirò Marina, e del Gaglioppo Lumare 2022 di Tenuta Iuzzolini sempre di Cirò Marina. Inoltre è stato assegnato menzione speciale della giuria, per la complessità gustativa al Gaglioppo rosato Zero di Brigante, con sede a Cirò, già “Tre Bicchieri Gambero rosso e Vino rosato dell’anno”. Sicuramente un vanto per il territorio cirotano, un territorio a vocazione agricolo-turistico che importa i suoi prodotti in tutto il mondo, dove l’uva cresce ancora immersa tra i profumi della macchia mediterranea, del salmastro del mare e dei monti della Sila, una circostanza questa, che fa del prodotto una eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, grazie ai lavoro certosino dei viticoltori e alle cantine del territorio sempre più qualificate.







