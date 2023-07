Sono state consegnate le targhe premio a tutte le aziende ed i produttori calabresi, oltre che d’Italia, che si sono distinti con Gran medaglia d’oro, Medaglia d’oro, Medaglia d’argento e gli altri premi, durante la cerimonia di premiazione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino – Wine City Challenge, per la Regione rappresentato dall’ex sindaco Francesco Paletta . “Abbiamo rappresentato, come Coordinamento regionale, nella giornata di oggi la Calabria vitivinicola d’eccellenza durante la cerimonia di premiazione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino – Wine City Challenge, scrive in una nota Paletta, dove- presso la Sala Giulio Cesare di palazzo Senatorio in Campidoglio sono state consegnate le targhe premio a tutte le aziende ed i produttori calabresi, oltre che d’Italia, che si sono distinti con Gran medaglia d’oro, Medaglia d’oro, Medaglia d’argento e gli altri premi. Presenti il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri che ha portato il suo saluto e della città ai sindaci delle città del vino e ai produttori premiati. Alla chermesse ha voluto essere presente il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Lollobrigida che ha ringraziato per la grande valenza del vino nell’economia italiana ma soprattutto perché primo settore agricolo. “Roma ritorna ad ospitare le Città del Vino e questa manifestazione così bella dalla partecipazione straordinaria ricorda anche che Roma è il più grande comune agricolo d’Italia. Città del vino si dimostra sempre più vicina ai Comuni che prestano attenzione alle aziende vitivinicole e vogliono investire nelle proprie eccellenze territoriali. Naturalmente il Cirò con il suo Gaglioppo ed il Greco bianco rappresenta una colonna importante del Mady in Calabria del comparto vinicolo.







ADVERTISEMENT