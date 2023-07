Il circolo Legambiente Nicá ha sollevato seri allarmi riguardo alla fuoriuscita di percolato nella discarica di Scala Coeli, situata nella località Pipino. Questo percolato, per cause ancora poco chiare, si è riversato nel torrente Patia, un affluente del fiume Nicá, provocando gravi danni alla vallata circostante. L’associazione ha espresso la necessità di ottenere maggiori informazioni e trasparenza sulle azioni intraprese per affrontare questa situazione di emergenza ambientale.

Il 6 luglio 2023, si è svolto presso il dipartimento ambiente della regione Calabria un tavolo tecnico specifico dedicato al disastro ambientale nella valle del Nicá. La convocazione di questo incontro è avvenuta in conformità all’articolo 242 del Codice dell’ambiente, Dgls 3 aprile 2006 nr.152 e s.m.i. e seguenti. Tuttavia, il comunicato stampa rilasciato in seguito all’incontro non ha fornito alcuna informazione dettagliata sui tempi e le modalità di bonifica del territorio. Il circolo Legambiente Nicá, pertanto, ha annunciato l’intenzione di richiedere copia del verbale del tavolo tecnico al fine di ottenere maggiori dettagli sulle discussioni e sulle decisioni prese durante l’incontro.

È fondamentale che i cittadini e il territorio del basso ionio cosentino e dell’alto crotonese siano pienamente informati sull’evolversi della situazione e sulle azioni intraprese per risolvere il problema. Il circolo Legambiente Nicá si fa portavoce di questa necessità di trasparenza e chiederà all’ARPACAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria) di fornire una copia di tutte le analisi condotte nel territorio a seguito dell’insorgere del problema del percolato nella discarica di Scala Coeli. Inoltre, l’associazione intende richiedere un incontro sul campo, nella località Pipino, con la presenza dei propri tecnici e del Dirigente del Dipartimento Ambientale, l’Ing. Salvatore Siviglia, al fine di discutere direttamente della situazione e valutare le possibili azioni da intraprendere.







La richiesta di trasparenza avanzata dal circolo Legambiente Nicá è motivata dalla necessità di garantire la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. È importante che le autorità competenti agiscano tempestivamente per risolvere il problema della fuoriuscita di percolato e adottino misure efficaci per bonificare il territorio. Solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, organizzazioni ambientaliste e cittadini è possibile affrontare in modo adeguato le emergenze ambientali e lavorare per la protezione e la salvaguardia del nostro patrimonio naturale.

Il circolo Legambiente Nicá rimarrà vigile e continuerà a sollecitare trasparenza e azioni concrete per affrontare questa situazione critica, al fine di preservare la bellezza e la salute della valle del Nicá e delle zone circostanti.